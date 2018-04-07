Mercedes-Benz показал лучшие трюки со своими автомобилями

Компания Mercedes-Benz опубликовала видеоподборку с лучшими трюками. Ролик был выложен на официальном YouTube-канале.

На пятом месте специалисты компании поместил ролик, в котором показано соревнование между автомобилем и паркурщиком. После него показан рекорд, когда три команды по шесть человек в каждой проехали без перерыва на седане E-Class свыше 160 тысяч километров. На третьем месте разместился трюк, в котором принял участие знаменитый голливудский каскадер Дэмиен Уолтерс.

Вторая строчка в рейтинге досталась видеоролику, на котором запечатлено, как пилот Формулы-1 Дэвид Култхард использует родстер Mercedes-AMG SLS для того, чтобы поймать мячик после удара гольфиста Джейка Шепарда.

Лучшим стало видео с непрерывным дрифтом на льду протяженностью свыше трех километров, который был выполнен создателем YouTube-канала Supercars of London Полом Уоллесом.