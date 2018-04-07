Украину заполонили фальсифицированные продукты из Европы

Европа поставляет Украине фальсифицированные продукты, сообщает «Голос UA».

Украинское агентство приводит слова председателя правления Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей «Потребительское доверие» Максима Гончара, который в ходе пресс-конференции заявил, что в украинских продуктовых продаются те товары, которые до этого не получилось продать в Европе.

По его мнению, это произошло после того, как в 2014 году на Украине была отменена обязательная сертификация пищевых товаров.

Самое страшное, по мнению Гончара, что в результате поставок «несъедобных» продуктов в первую очередь страдают дети.

«В столичных детских садах используют запрещенный спред. Сливочное масло, поставляемое в детские сады, содержит небезопасные добавки. Фальсификат в детских садах стал возможен, потому что с 2014 года был отменен паспорт качества продуктов, главным стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей», - отметил глава ассоциации.

Также он подчеркнул, что на украинских прилавках нередко можно обнаружить попросту просроченные продукты.

С 4 апреля на Украине начал действовать закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корме, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных».

Максим Гончар отметил, что надеется, что введение закона изменит текущее положение дел.