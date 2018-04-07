Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление артиста Данилы Козловского о «злобе и хамстве россиян».

«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?», – завил Лоза, сообщает ФАН.

Как заявил певец, Козловский как творческий человек должен быть готов к тому, что не все, что он делает будет нравится публике. Тем более, что Козловский выступает как режиссер, а также артист вторгся в такую сферу, как футбол.

«Попробуйте сказать фанату, что его команда играла плохо. Фанатские разборки вне логики. В некоторых случаях люди руководствуются чистыми эмоциями», – отметил Лоза.

Кроме того, музыкант предложил Козловскому сравнить себя с другими известными людьми, которые тоже подвергались критике, такими как Булгаков и Пастернак.

Напомним, Козловский представил трейлер нового фильма «Тренер», где он выступает одновременно режиссером, продюсером, сценаристом, а также исполнителем главной роли. Трейлер киноленты в основном получил негативную реакцию у российской публики. Козловский заявил, что «дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня». Он отметил, что в Российской Федерации «сплошная ненависть и хамство».