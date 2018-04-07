МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

В Главном управлении МЧС Москвы предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра в субботу, 7 апреля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», - говорится в заявлении.

В ведомстве предупредили о необходимости проявлять внимательность и осторожность в связи с грядущими погодными условиями.

При возникновении происшествий гражданам стоит обращаться по телефону: 101.