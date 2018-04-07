Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. По информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов, перебои начались в 18.02 по московскому времени.

Как заявили пользователи, в течение нескольких часов новостная лента сервиса обновлялась с перебоями или не обновлялась вообще. Больше всего жалоб поступило из Аргентины, Мексики, США и Эквадора. Кроме того, перебои наблюдались в Испании, Франции и Германии.

Напомним, в феврале в России случился массовый сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой своих аккаунтов в Twitter. В начале марта администрация мессенджера Telegram рассказала о сбое системы в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.