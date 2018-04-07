В США снимут сериал по мотивам романа «Властелин колец»
Киностудия Amazon подтвердила факт предстоящих съемок сериала «Властелин колец», сообщает Hollywood Reporter.
В его основу ляжет одноименная трилогия британского писателя Дж.Р. Толкина.
Отмечается, что киностудия собирается отснять пять сезонов.
На осуществление этой идеи будет выделено более одного миллиарда долларов – приблизительно по 200 тысяч долларов на сезон.
Помимо основного сериала, киностудия планирует выпустить еще несколько спин-офф фильмов о событиях, происходящих до действий «Братства кольца».
О том, что компания Amazon приобрела права на экранизацию трилогии Дж.Р. Толкина, слухи ходили давно, однако никакой официальной информации киностудия не давала.
«Властелин колец» — роман-эпопея английского фантаста Дж. Р. Р. Толкина. Он является одним из самых известных произведений жанра фэнтези.