В США снимут сериал по мотивам романа «Властелин колец»

Киностудия Amazon подтвердила факт предстоящих съемок сериала «Властелин колец», сообщает Hollywood Reporter.

В его основу ляжет одноименная трилогия британского писателя Дж.Р. Толкина.

Отмечается, что киностудия собирается отснять пять сезонов.

На осуществление этой идеи будет выделено более одного миллиарда долларов – приблизительно по 200 тысяч долларов на сезон.

Помимо основного сериала, киностудия планирует выпустить еще несколько спин-офф фильмов о событиях, происходящих до действий «Братства кольца».

О том, что компания Amazon приобрела права на экранизацию трилогии Дж.Р. Толкина, слухи ходили давно, однако никакой официальной информации киностудия не давала.

«Властелин колец» — роман-эпопея английского фантаста Дж. Р. Р. Толкина. Он является одним из самых известных произведений жанра фэнтези.