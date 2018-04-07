Пушков сравнил новые санкции США с «ветрами ледяной войны»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал решение Соединенных Штатов ввести новые антироссийские санкции «ветрами ледяной войны».

Он заявил, что новые американские санкции – это реализация «кремлевского списка».

«И это – вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар "холодной войны" не было. Это уже ветры ледяной войны», – написал сенатор на своей странице в социальной сети Twitter.

Как отметил Пушков, что США, скорее всего на этом не остановятся.

Напомним, в пятницу, шестого апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против 38 физических и юрлиц, включая высокопоставленных чиновников и известных российских бизнесменов.