Путешествие к центру Земли: ученые открыли самую глубокую в мире пещеру

Российские спелеологи побывали на дне глубочайшей пещеры в Абхазии, и установили новый рекорд. Внизу оказались живые организмы, которых на поверхности никогда не видели.

Ученые спустились на глубину более двух километров еще не изученной пещеры. Когда из затопленной части пещеры подняли измерительный лот, стало ясно, что группа спелеологов находится на дне самой глубокой в мире пещеры – уникальном творении природы, глубиной в 2212 метров.

«Такого еще не было, то есть мы спускаемся по достаточно узкой пещере, идем достаточно обычным ходом и, вдруг, мы попадаем в такое, я не знаю, подземное метро», – рассказал руководитель клуба «Перово-Спелео» Павел Демидов.

Для того, чтобы достичь дна пещеры, названной в честь погибшего советского исследователя Александра Веревкина, четверо московских спелеологов, спускались почти неделю. У каждого на себе было по два десятикилограммовых мешка, оборудование, провизия, фонари и горелки. Ночлег устраивали в глубоких каменных нишах. Для связи с поверхностью, тащили на глубину огромные бухты телефонного кабеля.

Пещера на глубине более двух километров, вопреки ожиданиям, оказалась густонаселенной живыми организмами, которые поселились здесь еще десятки миллионов лет назад. Российские спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20, еще неизвестных науке, образцов пещерной фауны.

«Это новые виды для науки, которые еще предстоит описать. Различные виды, классы, отряды. В основном это пиявки, ложные скорпионы, многоножки. За длительное время эволюции они адаптировались полностью для существования в подземных биотопах и больше нигде не встречаются», – рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Илья Турбанов.

Еще полтора года назад самой низкой точкой пещеры Веревкина, куда спускались люди, была отметка в 400 метров. Глубина, которой достигли российские спелеологи сегодня составляет 2 212 метров. Эта отметка находится почти на 300 метров ниже уровня черного моря.

Ученые не исключают, что подводными тоннелями пещера может соединяться с его акваторией, а Абхазская пещера, открытая российскими спелеологами, теперь официально считается самой глубокой в мире.