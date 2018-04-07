Олимпийский чемпион Александр Легков завершил свою международную карьеру

Известный российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков заявил, что больше не будет принимать участиe в международных соревнованиях.

Тем не менее, спортсмен отметил, что это вовсе не означает, что он уходит из большого спорта. Легков и далее готов принимать участие в российских соревнованиях.

О своем решении атлет сообщил на ежегодном конкурсе «Спортивная элита» в Ханты-Мансийске.

«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Мы с вами увидимся, пусть и не на международных соревнованиях, но на каких-нибудь региональных, на марафонах. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп», - отметил Легков.

За свою карьеру 34-х летний российский лыжник стал девятикратным обладателем Кубка мира.

В 2014 году Александр Легков стал олимпийским чемпионом Сочи в марафоне. Помимо этого, он завоевал серебро в составе сборной России в эстафете.