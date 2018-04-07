Гонкой правит ветер: эффектные кадры соревнований по буерному спорту на Байкале

На озере Байкал в эти дни проходит буерная неделя. Спортсмены со всего мира вышли на специальных лодках с парусами и металлическими коньками.

Главное в этом спорте – поймать попутный ветер. С этим проблем нет, ведь Байкал – единственное место на Земле, где все будто предусмотрено для таких соревнований – солнце, прочный и ровный лед, всегда бушуют ветра, благодаря им и ставятся новые рекорды.

Участники способны разогнать свой транспорт до 130-ти километров в час.