Украина решила расширить санкции против России по примеру США
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что к санкциям также примкнет Европейский союз.
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS / Globallookpress
Петр Порошеко рассказал, что одобряет расширение санкционного списка США в отношении России. Такое заявление украинский президент сделал на своей странице в Facebook.
По мнению Порошенко, это достойный ответ «агрессору» за якобы вмешательство России во внутреннюю политику США и «неуважение к международному праву».
«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», - заявил украинский лидер.
Напомним, ранее США расширили список антироссийских санкций. В него попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.