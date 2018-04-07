Украина решила расширить санкции против России по примеру США

Петр Порошеко рассказал, что одобряет расширение санкционного списка США в отношении России. Такое заявление украинский президент сделал на своей странице в Facebook.

По мнению Порошенко, это достойный ответ «агрессору» за якобы вмешательство России во внутреннюю политику США и «неуважение к международному праву».

«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», - заявил украинский лидер.

Напомним, ранее США расширили список антироссийских санкций. В него попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.