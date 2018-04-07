Лондону есть, что скрывать – Виктория Скрипаль об отказе в британской визе

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля, отреагировала на отказ в предоставлении британской визы, сообщает Sky News.

«Я была уверена, что так и будет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам – прим. ред.), должно быть, есть что скрывать», – заявила Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что власти Британии решили не впускать Викторию Скрипаль на территорию страны. Лондон мотивировал свой отказ наличием ошибок в оформлении заявки.

Как сообщает AFP, в МВД страны сообщили, что документы, которые предоставила Виктория, не «соответствовали иммиграционным правилам».

В свою очередь, корреспондент телеканала BBC Джеймс Ландейл заявил, что отказ в визе обусловлен опасениями Британии, что Российская Федерация якобы попытается использовать Викторию в политических целях. Эти данные журналист получил от собственного источника в правительстве.

В МИД России прокомментировали эту ситуацию, назвав ее «полным абсурдом».

Напомним, Виктория Скрипаль заявила, что намерена вернуть Юлию Скрипаль обратно в РФ. Женщина оформила загранпаспорт и дожидалась готовности английской визы.