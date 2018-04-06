В Cети появились эскизы новой Lada Granta

Автомобильным порталом Drom подготовлены неофициальные рендеры обновленного седана Lada Granta, который ВАЗ обещает представить в конце лета этого года на Московском международном автосалоне. Дизайнеры представили, как будет выглядеть новая Lada Granta, основываясь на ранее обнародованных в Сети шпионских снимках этой модели.

По мнению авторов рендеров, рестайлинговая Granta получит видоизмененную радиаторную решетку, новую панель капота, а также X-образный стиль передней части кузова, который похож на тот, что можно увидеть у Lada Vesta. Задний номерной знак будет перенесен с бампера на крышку багажного отделения. В нижней части бампера будет расположен противотуманный фонарь.

Никакой официальной информации о том, какие изменения будут в салоне обновленной Lada Granta, пока нет. По слухам, в интерьере новой Granta появится модернизированная «приборка», а арсенал дополнительного оборудования войдет система дистанционного управления и система мониторинга Lada Connect.