В МВД Британии раскрыли причину отказа в визе племяннице Скрипаль

Британские власти приняли решение не впускать племянницу британского шпиона Сергея Скрипаля Викторию на территорию страны.

Лондон мотивировал свой отказ не политическими причинами, а наличием ошибок в оформлении заявки.

В Министерстве внутренних дел страны отметили, что документы, предоставленные Викторией, не «соответствовали иммиграционным правилам», сообщает агентство AFP.

При этом ранее корреспондент британского телеканала BBC Джеймс Ландейл рассказал, что отказ в визе обусловлен опасениями Великобритании, что Россия якобы попытается использовать Викторию в политических целях. Эту информацию он получил от собственного источника в правительстве.

В российском МИД ситуацию уже прокомментировали, назвав ее «полным абсурдом».

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля Виктория заявила о намерении вернуть его дочь Юлию обратно в Россию. Женщина оформила загранпаспорт и дожидалась готовности английской визы.