Сплошная ненависть и хамство: Козловский пожаловался на злобных россиян

Данила Козловский, выступивший режиссером, продюсером, сценаристом, а также исполнителем главной роли фильма «Тренер», пожаловался на злобных россиян, которым трейлер картины не понравился.

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», – заявил Козловский, сообщает Sports.ru.

Он добавил, что показывал трейлер американцам и европейцам, и все хвалили его.

«А в России, с***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», – сказал актер.

Козловский подчеркнул, что тот, «кто хочет обс***, всегда найдет за что». Создатель кинокартины «Тренер» добавил, что не ориентируется на мнение людей, которые пишут гадости.

Планируется, что российская премьера «Тренера» выйдет 19 апреля. В фильме рассказывается историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, со скандалом покинувшего команду и ставшим тренером в маленьком городке. Помимо Козловского в киноленте снялись Ольга Зуева, Владимир Ильин и Андрей Смоляков.