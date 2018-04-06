В США отрекаются от собственных ценностей – МИД РФ о новых американских санкциях против России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые американские санкции против РФ. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ напомнили, что количество попыток США надавить на Россию путем санкций и ограничений уже перешло за пятый десяток с 2011 года. Не добившись этим никаких вменяемых результатов, Вашингтон, тем не менее, продолжает их практиковать, на этот раз ударив по российским компаниям с тысячами рабочих мест.

Эти действия создают впечатление, что США претерпевает перерождение, отказываясь от всего, что сами американцы превозносили в качестве настоящих «американских ценностей», уверены в МИД РФ.

Бесконечные санкции, отъем чужой собственности, устранение рыночных конкурентов административными методами – Вашингтон последовательно записывает себя как в противники идеи частной собственности, так и в противники свободной рыночной экономики, говорится в сообщении.

«Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию», - отмечается в комментарии.

В МИД РФ подчеркнули, что очередной антироссийский выпад не останется без внимания и ответа, и пожелали США как можно скорее избавиться от иллюзий, что разговор с Россией языком санкций сможет привести к какому-то результату.

Новый санкционный список США был обнародован в пятницу. В числе прочих, в перечень вошли Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Николай Патрушев. Всего в списке семь топовых бизнесменов, семнадцать чиновников и двенадцать компаний.