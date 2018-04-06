В Гидрометцентре рассказали, когда надо менять зимнюю резину

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что владельцам автомобилей не стоит торопиться и менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, зимние шины стоит оставить хотя бы до середины апреля, если речь идет о Москве и столичном регионе. Дело в том, что ночная температура может опуститься ниже нуля, и вероятность выпадения снега исключать тоже не стоит.

«С моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно. Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует», - отметил глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что прогноз на ближайшие десять дней, скорее, благоприятный – погода обещает быть теплой, резких перепадов температуры не намечается. Однако апрель непредсказуемый месяц, и не стоит менять зимнюю резину, когда на обочинах все еще лежит снег.