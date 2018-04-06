Это меры против народа России - в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США

В российской дипломатической миссии в США прокомментировали новый санкционный список Штатов и объяснили, почему он вредит именно народу России, вопреки заявлениям американских чиновников. Комментарий размещен на странице посольства в Facebook.

В сообщении посольства подчеркивается, что Штаты допустили опрометчивый шаг, ведущий к разрушению свободы предпринимательства и мешающий интеграционным процессам в мировой экономике. Новые санкции направлены против бизнесменов и крупного российского бизнеса, поэтому напрямую вредят народу России, затрагивая тысяч рабочих мест, утверждает в комментарии.

«Теперь под санкции подпали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», - заявили в посольстве РФ.

Новый санкционный список США был обнародован в пятницу. В числе прочих, в перечень вошли Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Николай Патрушев. Всего в списке семь топовых бизнесменов, семнадцать чиновников и двенадцать компаний.