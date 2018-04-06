Дуров опроверг сообщения о своем британском гражданстве

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о регистрации компании Telegram Open Network Limited в Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Павел Дуров якобы зарегистрировал компанию в Лондоне, причем гражданство заявителя в этом документе было указано британское. Информация была размещена на официальном сайте юрлиц Великобритании.

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», - заявил Дуров.

В сообщении также подчеркнуто, что в заявке на сайте британских юрлиц некорректно указано название блокчейн-проекта Павла Дурова, в реальности эта структура Telegram Open Network, без Limited. Это говорит о том, что заявку, возможно, подали мошенники.