МВД Украины готовится к полицейской операции по «деоккупации» Донбасса - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство готовится к операции по «возвращению Донбасс». Сообщение руководителя ведомства размещено на официальной странице в Facebook.

Аваков уточнил, что существует понимание о характере операции, с помощью которой украинские власти попытаются вернуть Донбасс. По словам главы МВД, это будет не военная, а полицейская операция с привлечением миротворческих сил ООН.

«Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД, полиция и гвардия, готовятся к этому варианту», - сообщил Арсен Аваков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал сроки завершения так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. По словам украинского лидера, «АТО» закончится в мае, после чего силовики перейдут к некоей «операции объединенных сил».