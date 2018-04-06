Кадыров прокомментировал возможную блокировку Telegram

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров прокомментировал возможную блокировку популярного мессенджера Telegram, которая может состояться в связи с исковым заявлением Роскомнадзора. Свое мнение Кадыров опубликовал на собственном канале в Telegram.

Глава республики ответил, что ему нравится этот мессенджер, и он пользуется им для общения по личным и рабочим вопросам, а также с удовольствием ведет свой канал. Кадыров похвалил и систему стикеров, реализованную в Telegram. Но отметил, что что во главу угла надо ставить не личное удобство, а законы Российской Федерации.

«И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», - написал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал исковое заявление в суд после выявления ФСБ России неисполнения Telegram обязанностей организатора распространения информации. Администрация мессенджера утверждает, что передать запрашиваемую информацию технически невозможно. Также в Telegram сообщили, что исковое заявление от Роскомнадзора пока не пришло и в компании его не получали.