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Полный абсурд - Захарова о ситуации с отказом в выдаче визы Виктории Скрипаль

Вадим Синицын
20:13 06.04.2018
«Одни говорят о том, что... приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Хотя это полный абсурд, но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании», - отметила представитель МИД РФ.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку сообщениям британски СМИ, которые сообщил об отказе выдачи британской визы Виктории Скрипаль. Об этом пишет РИА Новости.

В своей публикации корреспондент BBC Джеймс Ландейл приводит слова своего источника из британского правительства. Он мотивирует отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль тем, что российское правительство якобы попытается использовать Викторию в своих целях. Эту версию поддержали и другие британские СМИ.

Захарова отметила, что разные средства массовой информации дают разные версии о причине невыдачи визы. Версия о влияния Кремля на Викторию Скрипаль полностью абсурдна. Другая причина может состоять в том, что Скрипаль якобы нарушила иммиграционные правила при подаче документов.

«Одни говорят о том, что якобы виза не будет выдана в связи с тем, что, с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Хотя это полный абсурд, но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании», - отметила представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория заявила о намерении вернуть его дочь Юлию обратно в Россию. Женщина отметила, что в жизни дочери Скрипаля не было никакой «политической составляющей». Недавно Виктория Скрипаль получила загранпаспорт и подала документы на оформление британской визы.

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