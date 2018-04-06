Украина попросит Россию принять новых дипломатов взамен высланных

Украинские власти хотят направить в Россию новых дипломатов взамен тех, что РФ выслала из страны в качестве зеркальной ответной меры. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам Климпуш-Цинцадзе, украинская сторона готовит предложения относительно отправки новых дипломатов в Ростов-на-Дону. Вице-премьер разумно отметила, что присутствие дипломатических работников в этом городе необходимо Украине.

«Мы с вами понимаем, что у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы присутствовали в Ростове. Для нас важно защищать граждан, которые держатся в тюрьмах РФ или просто находятся на территории РФ», - сказала вице-премьер, не уточнив, почему эти же соображения не помешали Украине изначально выслать российских дипломатов, учитывая полное понимание ответных мер.

Украина выслала из страны 13 российских дипломатов, чтобы выразить солидарность с позицией Великобритании, которая бездоказательно обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. РФ ответила зеркально, выслав соответствующее количество украинских дипломатов из России. Ответные действия глава МИД Украины Павел Климкин назвал «нонсенсом».