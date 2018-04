СМИ: британские власти отказали в визе Виктории Скрипаль

Власти Великобритании решили не пускать на территорию своей страны двоюродную сестру отравленной Юлии Скрипаль Викторию. Об этом сообщает в Twitter корреспондент BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на собственные источники.

A government source said Victoria Skripal was refused a visa under established processes. "It appears the Russian state is trying to use Victoria as a pawn," the source said. "If she is being influenced or coerced by the Kremlin, she has become another victim."