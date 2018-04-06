СМИ: британские власти отказали в визе Виктории Скрипаль

Власти Великобритании решили не пускать на территорию своей страны двоюродную сестру отравленной Юлии Скрипаль Викторию. Об этом сообщает в Twitter корреспондент BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на собственные источники.

A government source said Victoria Skripal was refused a visa under established processes. "It appears the Russian state is trying to use Victoria as a pawn," the source said. "If she is being influenced or coerced by the Kremlin, she has become another victim." — James Landale (@BBCJLandale) 6 апреля 2018 г.

По данным Ландейла, британские власти не выдадут Виктории Скрипаль визу, чтобы та могла проведать свою родственницу. Источник в правительстве Королевства заявил, что Россия якобы попытается использовать Викторию в своих целях.

«Правительственный источник заявил, что Виктории Скрипаль было отказано в визе. Он объяснил это тем, что российское государство может попытаться использовать Викторию в качестве пешки, и, в случае, если Кремль оказывает на нее влияние, ее можно считать еще одной жертвой инцидента», - написал корреспондент BBC.

Ранее сообщалось, что племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория заявила о намерении вернуть его дочь Юлию обратно в Россию. Женщина отметила, что в жизни дочери Скрипаля не было никакой «политической составляющей». Недавно Виктория Скрипаль получила загранпаспорт и подала документы на оформление британской визы.