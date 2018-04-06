Новейший Су-57 впервые примет участие в параде Победы

Девятого мая на главной площади столицы состоится парад Победы. В этом году зрители впервые смогут увидеть новейший российский боевой самолет Су-57 во время авиационной части парада.

Над Красной площадью пролетят две новых боевых машины пятого поколения, которые уже прошли боевые испытания, в том числе на территории Сирийской арабской республики.

Зрители парада смогут увидеть и другие новинки российских вооружений. Например, впервые по Красной площади пройдет машина поддержки танков «Терминатор». В базовом комплекте вооружений «Терминатора» - две пушки 30 мм, четыре противотанковых ракеты с лазерной системой наведения и два автоматических гранатомета.

Кроме того, по площади пройдет зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», который не имеет аналогов в мире. Комплекс способен прикрывать мотострелковые и танковые бригады от воздушных атак непосредственно на поле боя. «Тор-М2» умеет сбивать ракеты «воздух-земля», авиабомбы и высокоточные боеприпасы нового поколения.