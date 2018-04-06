Защита внесла залог за арестованного на Украине капитана судна «Норд»

Защита арестованного на Украине капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко внесла залог, однако получить подтверждение о платеже пока не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербина.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — прим. ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно», - рассказал адвокат Владимира Горбенко.

Юрист также добавил, что его подзащитного в данный момент повезли в изолятор временного содержания. Команды защиты Горбенко намерена добраться туда, чтобы передать ему воду и лекарства, в случае, если им не удастся оперативно получить подтверждения о перечислении залога на казначейский счет.

Ранее сообщалось, что суд на Украине на два месяца арестовал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. О выбранной мере пресечения сообщила пресс-секретарь так называемой «прокуратуры Крыма» в составе Генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик. Сумма залога составила 35 240 гривен.