Эксперт назвал главную цель антироссийских санкций США

Введением санкций против России США пытаются приостановить развитие проекта «Северный поток-2». Так считает руководитель Аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Американцы вводят санкции, чтобы как-то попытаться затормозить "Северный поток-2", но это сделать очень сложно, потому что разрешения продолжают выдаваться. Германия выдала, Финляндия, к лету будет полный пакет, по всей видимости. Даже если Дания будет блокировать что-либо, то у нас есть возможность обхода, он проработан, удлинение трубы будет совсем незначительным. Так что "Северный поток-2" развивается и его бурное развитие, конечно, подталкивает американцев как-то остановить продолжение нашей энергетической экспансии в Европу», - предположил эксперт в комментарии радио «Звезда».

Ранее власти США ввели очередной пакет санкций в отношении РФ. Ограничительные меры коснулись 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди прочих в санкционном списке оказались Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце марта разрешение на строительство газопровода выдала Германия. Немецкий участок имеет протяженность в 85 километров. А позднее правительство Финляндии разрешило строительство участка газопровода в своей экономической зоне.

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