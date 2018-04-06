После боевого вещества не может быть никакой поправки - генерал запаса ФСБ о «выздоровлении» Скрипаля

Отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль идет на поправку, как сообщили сегодня в госпитале, где содержится бывший шпион. По мнению генерала запаса ФСБ Александра Михайлова, выздоровление Скрипаля – плохой знак для Британии. Как рассказал Михайлов сайту «Звезды», этот факт рушит «российскую версию» Королевства.

«Последствия для Великобритании плохие, я полагаю. Если мы говорим о боевом отравляющем веществе, то ни на какую поправку он идти не мог. Мы прекрасно понимаем, что если бы он пришел себя, не факт, что у него состояние было бы нормальное. Следовательно, речь идет о том, что там никакого отравляющего вещества не было, там какие-то другие обстоятельства. Какие-то химические соединения, но не боевого применения», - заметил эксперт.

Александр Михайлов добавил, что с каждым новом шагом в расследовании дела Скрипаля британское правительство выглядит все менее и менее приглядно. Ранее озвученные бездоказательные обвинения в адрес России последовательно рассыпаются, сталкиваясь с фактами.