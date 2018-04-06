Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

После боевого вещества не может быть никакой поправки - генерал запаса ФСБ о «выздоровлении» Скрипаля

Вадим Синицын
18:05 06.04.2018
Генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов дал оценку новости о выздоровлении Скрипаля. Если речь идет о боевом отравляющем веществе, выздоровление невозможно, и это плохие новости для Британии, уверен эксперт.
Фото: ukr.media / Global Look Press

Отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль идет на поправку, как сообщили сегодня в госпитале, где содержится бывший шпион. По мнению генерала запаса ФСБ Александра Михайлова, выздоровление Скрипаля – плохой знак для Британии. Как рассказал Михайлов сайту «Звезды», этот факт рушит «российскую версию» Королевства.

«Последствия для Великобритании плохие, я полагаю. Если мы говорим о боевом отравляющем веществе, то ни на какую поправку он идти не мог. Мы прекрасно понимаем, что если бы он пришел себя, не факт, что у него состояние было бы нормальное. Следовательно, речь идет о том, что там никакого отравляющего вещества не было, там какие-то другие обстоятельства. Какие-то химические соединения, но не боевого применения», - заметил эксперт.

Александр Михайлов добавил, что с каждым новом шагом в расследовании дела Скрипаля британское правительство выглядит все менее и менее приглядно. Ранее озвученные бездоказательные обвинения в адрес России последовательно рассыпаются, сталкиваясь с фактами.

«Чем дальше развиваются события, тем в более неприглядном виде выглядит политическое руководство Великобритании. Мы отдаем себе отчет, что если речь идет о боевом отравляющем веществе, там вообще ничего живого не должно остаться. Тем не менее, даже морские свинки сдохли от обезвоживания, а не от отравляющих веществ. И кот был в здравом уме и трезвой памяти, пока его не усыпили. Ситуация с одной стороны начинает проясняться, с другой стороны, Великобритания в отказ не пойдет», - резюмировал Михайлов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
Дата06.04.2018, 15:04
Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Дата06.04.2018, 17:30
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Дата06.04.2018, 07:43
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
18:05 В стране и мире
Видео
После боевого вещества не может быть никакой поправки - генерал запаса ФСБ о «выздоровлении» Скрипаля
18:00 В стране и мире
Видео
Луговой: англичане готовят провокации через заявления Скрипалей
16:20 В стране и мире
Видео
«Избавились, как от неудобных улик» - посольство РФ о гибели животных Скрипаля
15:41 В стране и мире
Видео
Скрипаль вышел из критического состояния
15:08 В стране и мире
Видео
Лавров прокомментировал сообщения британских СМИ о «секретной химической базе» под Саратовом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:05 В стране и мире
Видео
Новейший Су-57 впервые примет участие в параде Победы
18:06 В стране и мире
мнение
Эксперт раскрыл замысел США по введению санкций против топовых чиновников и официальных лиц РФ
17:12 В стране и мире
Видео
Капитана российского судна «Норд» арестовали на Украине
15:41 В стране и мире
Видео
Скрипаль вышел из критического состояния
15:25 В стране и мире
Видео
Европа пообещала Киеву не поддерживать строительство «Северного потока - 2»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На Украине создали уродливый «танк-мутант» Видео
На Украине создали уродливый «танк-мутант»
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.