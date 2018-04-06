Эксперт раскрыл замысел США по введению санкций против топовых чиновников и официальных лиц РФ

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев прокомментировал введение Соединенными Штатами Америки очередного пакета санкций в отношении России. По мнению эксперта, эти меры со стороны Вашингтона - не последние.

«Санкции персонального характера, тем более в отношении, олигархов, чиновников и каких-то подобных людей, всегда носят характер не давления на страну, а на давление руководства страны - возможно, на лично президента Путина, склоняющие его, по замыслу США, к переговорному процессу с Соединенными Штатами Америки в том формате и на тех условиях, которые предлагают США. Ну и понятно, что условия, которые нам предлагаются, очень жесткие. На мой взгляд, торг идет именно в этом отношении, маховик режима давления на Россию по экономическим аспектам будет продолжен», - заявил Исаев в комментарии радио «Звезда».