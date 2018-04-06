Луговой: англичане готовят провокации через заявления Скрипалей

Провокации со стороны властей в адрес России по так называемому «делу Скрипаля» продолжатся. Уверенность в этом в комментарии «Звезде» выразил депутат Госдумы РФ VII созыва Андрей Луговой.

«Я думаю, что провокация англичан еще не дошла до своего окончания. Возможно, они готовят теперь что-то через заявления Скрипалей. Я склонен полагать, что провокации продолжатся», - подчеркнул он.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском Солсбери. Британская сторона обвинила во всем Москву, заявив, что бывшего шпиона MI6 отравили веществом «Новичок», выслала дипломатов, уговорив другие западные страны сделать то же самое, после чего призналась, что доказательств против России действительно нет.

Юлия Скрипаль на днях пришла в сознание и сделала первое заявление. А сегодня стало известно, что и Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.