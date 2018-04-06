Капитана российского судна «Норд» арестовали на Украине

Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. О выбранной мере пресечения сообщила пресс-секретарь так называемой «прокуратуры Крыма» в составе Генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик.

«Срок содержания под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога 35 240 гривен», - цитирует Тихончик агентство РИА Новости.

Эту информацию подтвердили и в керченском рыбколохозе имени 1 мая, которое является судовладельцем «Норда». Как отметила представитель предприятия Анна Шевелева, адвокаты внесут необходимые для освобождения Горбенко средства.

На прошлой неделе в Азовском море украинскими пограничниками было арестовано рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. Капитан сейнера был доставлен в управление СБУ в Херсоне. В Киеве сообщали, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.