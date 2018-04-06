Медведь сломал забор на латвийской границе, пытаясь прорваться в Россию

На латвийско-российской границе медведь сломал забор, пытаясь уйти из Латвии в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную охрану республики.

Пограничники во время обхода госграницы заметили на нескольких столбах оторванные скобы. Под заграждением были также обнаружены следы медведя. Сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии пришли к выводу, что хищник просто пытался пробраться через забор на территорию России.

В итоге медведь скрылся, так и не достигнув своей цели.