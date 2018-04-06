Россия никогда не станет нашим другом – постпред США при ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет другом для Штатов. Такое мнение американский дипломат озвучила, выступая в Университете Дьюка, сообщает ТАСС.

О невозможности дружбы США и России Хейли заявила, отвечая на вопрос, связанный с политическими спорами вокруг отношений РФ и Штатов. Постпред США при ООН сказала, что этот вопрос изначально неверно поставлен, поскольку «Россия никогда не будет нашим другом».

Вместе с тем дипломат сказала, что отсутствие дружбы не означает, что с Россией нельзя работать, когда это выгодно американской стороне.

«Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть», - сказала Никки Хейли.

За подтверждением справедливости слов Никки Хейли не стоит ходить далеко – сегодня США ввели новые санкции против России. В числе прочих, в санкционный перечень вошли Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Николай Патрушев. Всего в списке семь топовых бизнесменов, семнадцать чиновников и двенадцать компаний.