США точно продолжат вводить санкции дальше - эксперт о появлении нового антироссийского списка

США продолжат расширять санкции и дальше и не остановятся на тех, что были введены сегодня. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал директор международного Института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Это системное давление на российскую элиту. Собственно, так они и будут действовать - постепенно расширять и расширять (санкции)», - отметил эксперт. «Это создаст для бизнесменов очень серьезные проблемы. Для бизнеса... Потому что с ними будут стараться не иметь дела их западные партнеры», - констатировал он.

Напомним, в антироссийском санкционном списке, опубликованном сегодня Министерством финансов США, значатся сразу 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.