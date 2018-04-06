СМИ: Дуров получил гражданство Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на британский реестр юрлиц.

В сообщении говорится, что 28 февраля 2018 года Павел Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Тelegram open network limited. В документах в качестве страны проживания указано Соединенное Королевство.

Помимо российского гражданства у Павла Дурова есть также гражданство Федерации Сент-Китс и Невис - государства на Карибских островах. Как ранее признавался основатель популярного мессенджера Telegram, его островной паспорт позволяет ему свободно путешествовать в странах Евросоюза без получения виз.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram. В ответ на это юристы мессенджера заявили, что подготовят возражения по нему.