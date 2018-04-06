Атакуют конкретные российские интересы - политолог о новых санкциях США против РФ

Ничего сенсационного в опубликованном Минфином США новом санкционном антироссийском списке нет, поскольку холодная война неофициально уже идет. Такую точку зрения сайту «Звезды» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«В принципе, ничего революционного не происходит, поскольку эти санкции в развитие исполнения закона, принятого (в США) в прошлом году. И в рамках того обширного списка, который был обнародован в январе администрацией Трампа», - сказал он.

«Сейчас начинается применение конкретных мер. Интересно, что туда уже попадают теперь очень влиятельные российские бизнесмены и их компании. Не имеющие, конечно, никакого отношения ни к президенту, ни к Украине, а это (санкции) формально связано с Украиной. Но, судя по всему, сейчас это не имеет совершенно никакого значения», - отметил эксперт.

«Они (США) атакуют конкретные российские интересы - и политические, и бизнес. Ну, холодная война в разгаре, поэтому ничего удивительного в этом нет, к этому надо быть готовыми», - заключил политолог.