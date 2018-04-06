«Избавились, как от неудобных улик» - посольство РФ о гибели животных Скрипаля

«От них избавились, как от неудобных улик» - так в российском посольстве в Великобритании прокомментировали гибель при невыясненных обстоятельствах домашних животных в семье Скрипалей. Ранее принадлежавшие бывшему шпиону MI6 две морские свинки и кот, напомним, были срочно кремированы.

В российском дипломатическом представительстве сейчас задаются вопросом: почему останки животных не исследовали на наличие токсичных веществ.

«Они серьезно заявляют, что никто не взглянул на животных на месте предполагаемого убийства? Останки животных не исследовали на наличие токсичных веществ? Или от них просто избавились как от неудобных улик?», - говорится в сообщении посольства, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Тем временем рассыпался и главный аргумент британских спецслужб: они признали, что не могут установить страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей, а значит и обвинения в адрес Москвы абсурдны и аморальны. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском Солсбери. Лондон обвинил во всем Москву, но не предоставил никаких доказательств.

На днях стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и даже сделала первое официальное заявление. А сегодня СМИ сообщили, что и Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.