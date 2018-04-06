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«Подрывающие демократию злодейские действия»: министр финансов США объяснил введение новых санкций против РФ

Вадим Синицын
16:07 06.04.2018
Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что новые санкции против России введены из-за ее «злодейских действий».
Фото: Chuck Myers / ZUMAPRESS / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки ввели новые антироссийские санкции. На этот раз в списке 38 пунктов, в него вошли топовые бизнесмены, представители официальные структур и крупнейшие компании.

Министр финансов США Стив Мнучин, ведомство которого опубликовало список, объяснил его появление. Объяснение не звучит оригинально и традиционно касается «подрыва демократии» и других «грехов», в которых западная пропаганда обвиняет Россию.

«Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым, провоцирует насилие на востоке Украины, снабжает режим Асада, пытается подорвать западные демократии и проявляет злонамеренную киберактивность», - цитирует Reuters министра финансов США.

Новый санкционный список США был обнародован в пятницу. В числе прочих, в перечень вошли Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Николай Патрушев. Всего в списке семь бизнесменов, семнадцать чиновников и двенадцать компаний.

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