Владимир Путин вручил награды молодым деятелям культуры. Торжественная церемония прошла 6 апреля в Кремле.

Наград из рук глава государства удостоились и авторы произведений для детей и юношества. Их главная миссия, отметил президент, - пробуждать в людях интерес к новым знаниям и желание приобщаться к высоким идеалам.

«Все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые высокие чувства», - отметил Путин. «И, конечно, всех вас объединяет верность отечественной культуре, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России, нашего народа», - подчеркнул президент.

Президентские премии в области литературы и искусства получили худрук Пушкинского театрального центра в Петербурге Владимир Рецептер, композитор Алексей Рыбников, а также директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.

Награды для молодых деятелей культуры удостоились режиссер и художник анимационного кино Дина Великовская, а также солист Большого театра Денис Родькин.