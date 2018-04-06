Владимир Путин назначил нового посла России в Армении. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Армения», - говорится в документе.

Другим указом глава государства снял с должности теперь уже бывшего посла России в Армении Ивана Волынкина, работавшего на этом посту с 2013 года.

Сергей Копыркин ранее занимал пост заместителя постоянного представителя РФ при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.