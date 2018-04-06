Скрипаль вышел из критического состояния

Отравленный в британском Солсбери бывший шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на госпиталь в Солсбери.

UPDATE: Poisoned former Russian spy Sergei Skripal is no longer in a critical condition - Salisbury hospital pic.twitter.com/Yjj7NCFWqw — Reuters UK (@ReutersUK) 6 апреля 2018 г.

По данным агентства, которые подтверждают другие СМИ, здоровье Скрипаля в данный момент существенно улучшилось, он идет на поправку и выздоравливает.

Ранее в себя пришла подвернувшаяся отравлению Юлия Скрипаль. Девушка заявила, что очнулась еще неделю назад, и силы прибывают с каждым днем. Российская сторона передала Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания марта в английском Солсбери. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», и к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.