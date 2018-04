Скрипаль вышел из критического состояния

Отравленный в британском Солсбери бывший шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на госпиталь в Солсбери.

UPDATE: Poisoned former Russian spy Sergei Skripal is no longer in a critical condition - Salisbury hospital pic.twitter.com/Yjj7NCFWqw