Европа пообещала Киеву не поддерживать строительство «Северного потока-2»

Еврокомиссия не станет поддерживать проект «Северный поток-2». С таким заявлением на брифинге в Киеве выступил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

Он заверил, что «Северный поток» не будет поддержан как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны Евросоюза в целом. При этом Ристори добавил, что никаких санкций на проект наложено не будет. Глава директората ЕК по энергетике также пообещал «использовать все каналы» и поддержать усилия Украины по проведению переговоров о продолжении транзита газа через ее территорию в ближайшие годы.

«Также мы будем поддерживать усилия Украины о проведении переговоров, возможно в трехстороннем формате, о продолжении поставок и транзита газа после окончания действующего договора, то есть после 2019 года», - сказал он.

Как отметил Ристори, осуществление поставок голубого топлива через Незалежную не только важно для Киева, но и «необходимо Европе для диверсификации газовых путей».

«Поэтому будем использовать все каналы для помощи Украине», - заключил представитель Еврокомиссии.

В конце марта разрешение на строительство «Северного потока-2» выдала Германия. Немецкий участок газопровода имеет протяженность в 85 километров. А позднее правительство Финляндии дало разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне.