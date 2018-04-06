США ввели санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

В США объявили о новых санкциях против Российской Федерации. На этот раз в перечень вошли топовые российские бизнесмены, представители официальных структур и компании. Информация об этом опубликована на официальном сайте Минфина США.

В санкционном списке США среди прочих находятся Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев.

Кроме того, ограничения со стороны Соединенных Штатов коснутся Игоря Ротенберга, Владимира Богданова, Андрея Акимова, Олега Говоруна, Кирилла Шамалова, Евгения Школова, Андрея Скоча, Александра Торшина, Владимира Устинова, Тимура Валиулина, Александра Захарова и Виктора Золотова.

Новый пакет антироссийских санкций США затронул и крупнейшие российские компании. Так, в списке упоминается группа компаний «Базовый элемент», компания «Русал», En+ Group, ООО «Газпром бурение», «Ренова», агрохолдинг «Кубань», Рособоронэкспорт, ООО «Русские машины» и многие другие.