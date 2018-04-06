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Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов

Вадим Иванов
15:13 06.04.2018
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов
Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 11 генералов МФВД, СК, МЧС и ФСИН. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, от своих должностей были освобождены замглавы ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев, глава Научно-исследовательского института ФСИН Андрей Быков, Глава Уральского юридического института МВД РФ  Александр Гук, глава Академии Государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров, глава УФСИН по Удмуртии Владимир Доронин и глава СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин.

Также в списке значатся руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков, министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, глава СУ СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев, глава СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин, глава СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов и замглавы ГУ МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко.

Также указом президента были сделаны ряд новых назначений.

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