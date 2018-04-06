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Лавров прокомментировал сообщения британских СМИ о «секретной химической базе» под Саратовом

Вадим Синицын
15:08 06.04.2018
Британия продолжает судорожные поиски аргументов в пользу своей позиции, однако она по-прежнему не выдерживает критики, отметил Сергей Лавров.
Фото: МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку сообщениям британских СМИ, в которых появилась информация о том, что под Саратовом якобы располагается «секретная российская лаборатория» по производству ядов. Свое заявление Лавров озвучил на Совете министров иностранных дел СНГ в Минске.

Глава российской дипломатии отметил, что эти сообщения – всего лишь еще одна демонстрации судорожных поисков Великобритании каких-то новых подтверждений своей позиции.

«Они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», - цитирует RT министра иностранных дел России.

Ранее британские СМИ попытались найти «секретную лабораторию» в России, где был якобы произведен «Новичок». Так, по мнению газеты The Sun, она находилась в московском районе Ясенево. Но сегодня The Times выпустила новое «сенсационное заявление», что отравляющее вещество якобы было создано на научной базе в городе Шиханы под Саратовом.

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