Лавров прокомментировал сообщения британских СМИ о «секретной химической базе» под Саратовом

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку сообщениям британских СМИ, в которых появилась информация о том, что под Саратовом якобы располагается «секретная российская лаборатория» по производству ядов. Свое заявление Лавров озвучил на Совете министров иностранных дел СНГ в Минске.

Глава российской дипломатии отметил, что эти сообщения – всего лишь еще одна демонстрации судорожных поисков Великобритании каких-то новых подтверждений своей позиции.

«Они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», - цитирует RT министра иностранных дел России.

Ранее британские СМИ попытались найти «секретную лабораторию» в России, где был якобы произведен «Новичок». Так, по мнению газеты The Sun, она находилась в московском районе Ясенево. Но сегодня The Times выпустила новое «сенсационное заявление», что отравляющее вещество якобы было создано на научной базе в городе Шиханы под Саратовом.