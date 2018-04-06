Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа

Боевики группировки «Джейш Ахрар Аль-Ашаир»*, которые уже перешли на сторону официального Дамаска, сообщили, что незаконные вооруженные формирования на юге страны планируют ряд провокаций с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

В частности, говорится в заявлении, главари «Джабхат Ан-Нусры»* и «Свободной сирийской армии»*, которые совместно ведут террористическую деятельность, планируют подрыв кустарных химических боеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом. По имеющейся информации, провокацию они собираются совершить в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Аль-Баляд города Деръа.

В Центре по примирению добавили, что Боевики планируют снимать последствия якобы применения химбоеприпасов на видео, чтобы обвинить правительственные войска в уничтожении мирных жителей.

«Для видеофиксации провокации с химической атакой уже завезено оборудование и ведется подготовка», - уточнили в Центре.

Центр по примирению тем временем продолжает вести работу по убеждению оставшихся в анклаве Восточной Гуты незаконных формирований разоружиться и передать под контроль правительства Сирии город Думу.

А мирные жители возвращаются в уже освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, где им оказывается гуманитарная и медицинская помощь. Благодаря предпринимаемым усилиям к сегодняшнему дню в свои дома вернулись 50 375 человек.

*деятельность данных террористических организаций запрещена на территории РФ.