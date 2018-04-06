Клименко посоветовал пользователям Telegram вспомнить об ICQ

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко посоветовал вспомнить о мессенджере ICQ в случае, если Telegram окажется заблокирован на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», - сказал Клименко.

Советник также заметил, что в случае блокировки упомянутого мессенджера около 80-90 процентов пользователей в России потеряют к нему доступ, эта цифра будет зависеть от действий самого Telegram. Клименко добавил, что осмысленное использование сервиса оставшимися пользователями будет минимально.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram. Исковое заявление подано после выявления ФСБ России неисполнения компанией обязанностей организатора распространения информации.

Администрация мессенджера утверждает, что передать запрашиваемую информацию технически невозможно. Также в Telegram сообщили, что исковое заявление от Роскомнадзора пока не пришло и в компании его не получали.