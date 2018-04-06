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В Telegram заявили, что не получали исков от Роскомнадзора

Анастасия Евдокимова
14:19 06.04.2018
По словам адвоката мессенджера, компания пока не получала никаких копий исков.
Фото: Valentin Wolf imagebroker.com / Globallookpress

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал информацию о поданном иске в суд от Роскомнадзора.

«На сегодняшний день искового заявления от Роскомнадзора или из суда мы не получали. Поэтому говорить, как будет развиваться ситуация, очень сложно. Надо понимать, что процедура судебной блокировки начала действовать с января этого года. Насколько мне известно, это вообще первое исковое заявление от Роскомнадзора такого плана. Поэтому все детали мы будем определять после получения копии иска. Тогда вся инфлрмация будет доведена до общественности», - рассказал сайту «Звезды» Рамиль Ахметгалиев, адвокат Telegram.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram. В ответ на это юристы мессенджера заявили, что подготовят возражения по нему.

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