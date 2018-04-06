Машков рассказал, как планирует руководить «Табакеркой»

Народный артист России Владимир Машков, назначенный новым художественным руководителем Московского театра Табакова, рассказал о своих планах. Он пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил Олег Табаков, при этом он продолжит актерскую деятельность.

«Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино», — приводит слова Машкова РИА Новости.

При этом артист отметил, что от каких-то «долгоиграющих вещей» ему все же придется отказаться.

О том, что новым художественным руководителем «Табакерки» назначен Владимир Машков было официально объявлено сегодня утром. Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.