Машков рассказал, как планирует руководить «Табакеркой»
Артист отметил, что от каких-то «долгоиграющих вещей» ему придется отказаться.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Народный артист России Владимир Машков, назначенный новым художественным руководителем Московского театра Табакова, рассказал о своих планах. Он пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил Олег Табаков, при этом он продолжит актерскую деятельность.
«Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино», — приводит слова Машкова РИА Новости.
При этом артист отметил, что от каких-то «долгоиграющих вещей» ему все же придется отказаться.
О том, что новым художественным руководителем «Табакерки» назначен Владимир Машков было официально объявлено сегодня утром. Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.