«АвтоВАЗ» выпустит камуфлированные внедорожники LADA 4x4. Такой вариант окраски будут иметь трехдверные модели в комплектации люкс. За дополнительную опцию покупатель заплатит 29 тысяч рублей.

Отмечается, что цена такого автомобиля будет варьироваться от 534 900 рублей, в варианте с кондиционером – от 556 900 рублей.

«Новая окраска выгодно подчеркивает классический дизайн LADA 4х4 и ее высокий внедорожный потенциал», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Ранее модели такой окраски были доступны только для лимитированной юбилейной партии LADA 4х4. В нее входили 1977 автомобилей. Партия была приурочена к 40-летию модели «Нива».